Calcio: Pochettino “Psg? Più progetto avanza, minore è la pazienza”

"Tutto quello che non è vincere la Champions viene visto come un fallimento" BUENOS AIRES (ARGENTINA) (ITALPRESS) – "Abbiamo firmato la rescissione un giorno prima di iniziare la preparazione, quando tutti gli altri progetti erano ormai chiusi, ma mi sto adattando alle nuove circostanze, cercando di capire come migliorarmi e analizzando tutto quello che è stato il mio anno e mezzo al Psg". Mauricio Pochettino parla per la prima volta a quasi un mese dall'esonero. Intervistato dal portale argentino "Infobae", il tecnico aspetta ora una nuova chance ma definisce comunque "molto positiva" l'avventura parigina. "Bisogna capitalizzare sempre le esperienze e imparare da esse. Siamo esseri razionali e dobbiamo pensare in questo modo. Abbiamo vinto una Coppa di Francia, una Supercoppa e una Ligue 1 in un anno e mezzo, poi è chiaro che il progetto del Psg punta a vincere la Champions e tutto quello che è diverso dal vincere la Champions viene visto come un fallimento. Ma sono sicuro che, insistendo anno dopo anno, ci riuscirà". Sull'eliminazione col Real Madrid, Pochettino allarga le braccia: "Ci sono circostanze nel calcio che capitano e non possono essere controllate. Penso che quello di Benzema su Donnarumma fosse fallo e se l'avessero visto al Var oggi parleremmo di altro. È stato un episodio che ha dato al Real un'energia diversa e poi noi abbiamo commesso degli errori ma il calcio è così". Per quanto riguarda il suo esonero, "bisogna capire che più va avanti il progetto del Psg, minore è la pazienza e maggiore è l'aspettativa. Ma le circostanze sono quelle che sono – prosegue Pochettino – Dominare il campionato francese o le altre competizioni nazionali fa sì che il tifoso non dia loro l'importanza che meritano, tutto è concentrato sulla Champions e a volte sembra che esista solo quella. Messi e Mbappè? Leo è il migliore al mondo, non ci sono dubbi. Poi è chiaro che Mbappè è un candidato alla sua corona. E poi c'è Neymar, che per me è pure fra i migliori al mondo". – foto Image – (ITALPRESS). glb/red 01-Ago-22 19:41