Calcio: Marsiglia. Stampa, rapporti tesi con squadra, Tudor rischia

Secondo la stampa francese l'ex allenatore del Verona è già nel mirino delle critiche MARSIGLIA (FRANCIA) (ITALPRESS) – Un modo di allenare poco gradito allo spogliatoio dell'Olympique. Sarebbe questa la ragione che potrebbe compromettere l'avventura di Igor Tudor in Francia. Secondo la stampa francese, infatti, è crisi in casa Marsiglia con il tecnico croato che rischia di essere messo da parte ancor prima di cominciare. Secondo "La Provence" il capitano dell'OM, Dimitri Payet, avrebbe chiesto un incontro con il presidente Pablo Longoria proprio per affrontare il tema Tudor e i suoi metodi di lavoro che avrebbero portato un clima pieno di tensione all'interno del gruppo. Domenica inizia il campionato e, al di là del ko contro i campioni d'Italia del Milan, le amichevoli non sono andate bene e la situazione per l'ex allenatore del Verona sta diventando difficile. Il mese scorso, poco dopo la nomina da vice, Mauro German Camoranesi aveva rassegnato le dimissioni, secondo la stampa francese anche qui per divergenze di vedute con Tudor.