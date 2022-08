Calcio: Parma. Buffon a Fabregas “Vediamo se riesci a segnarmi ancora”

Botta e risposta tra i due campioni, il portiere gialloblù "Benvenuto in Italia" PARMA (ITALPRESS) – "Sarà un piacere ritrovarti in campo e sfidarti ancora una volta. Benvenuto in Italia, campione. Ti aspetto a braccia aperte. Ps. Vediamo se riesci a segnarmi ancora". Così – su Twitter – Buffon, portiere del Parma, risponde a Cesc Fabregas, neo acquisto del Como. Lo spagnolo, ieri, in conferenza stampa aveva affermato: "A Buffon ho segnato due volte in carriera, spero di fargli il terzo gol". – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/glb/red 02-Ago-22 15:42