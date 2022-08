Calciomercato: Barça. Stampa, Juventus in pole per Memphis Depay

L'attaccante piace a diversi club, i blaugrana chiedono 20 milioni BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il futuro di Memphis Depay sarà lontano da Barcellona. Secondo quanto riportato da "Mundo Deportivo" sia il club blaugrana che lo stesso giocatore starebbero accelerando l'uscita. Gli arrivi in rosa di Raphinha e Lewandowski, oltre al recuperato Ansu Fati e la conferma di Dembelè, hanno creato parecchia concorrenza nel reparto offensivo. L'attaccante olandese ha partecipato alla tournèe americana del Barça, realizzando anche un paio di reti che hanno fatto riaccendere l'interesse nei suoi confronti da parte di diverse squadra che avrebbero già avanzato delle proposte che sarebbero in fase di valutazione da parte del club. In pole ci sarebbe la Juventus. Depay ha ancora un anno di contratto e si starebbe valutando di rinnovarlo di un'ulteriore stagione per poi girarlo in prestito con obbligo di riscatto al club bianconero per circa 20 milioni. La Juve segue da parecchio tempo il classe '94 ed ha la necessità di rinforzare il suo attacco dopo gli addii di Dybala, Bernardeschi e Morata. A Depay sarebbero interessate anche due squadre dove l'olandese ha già giocato, Manchester United e Lione, oltre che Tottenham, Newcastle e anche Psg. Il Barcellona e il calciatore sono in attesa, i prossimi giorni saranno decisivi. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/glb/red 02-Ago-22 16:15