Calciomercato: Chelsea. Accordo col Brighton e con Cucurella,ManCity ko

I Citizens si erano mossi per primi per l'esterno spagnolo, ma i blues hanno avuto la meglio LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Battuto nella Supercoppa inglese dal Liverpool, beffato dal Chelsea in merito all'affare Cucurella. Giornate difficili per il Manchester City che, secondo la stampa britannica e anche quella spagnola, deve rinunciare all'idea di ingaggiare l'esterno sinistro spagnolo che dopo una stagione in Premier League, al Brighton, ha conquistato le grandi inglesi. I "blues" di Tuchel hanno superato l'offerta dei Citizens (60 contro 50) e avrebbero anche ottenuto il sì del giocatore, pronto a trasferirsi a Londra. Un arrivo importante per il club di Stamford Bridge e che potrebbe facilitare il ritorno di Marco Alonso in Spagna dove il Barcellona lo attende da tempo. Secondo il 'Daily Mail', nella trattativa con il Brighton è inserito anche il prestito di Levi Colwill, promettente 19enne dell'under 21 inglese e del Chelsea. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 02-Ago-22 12:22