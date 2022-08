Calciomercato: Salernitana. Kastanos in granata a titolo definitivo

Contratto fino al 2026 per il centrocampista, presentato Pirola. SALERNO (ITALPRESS) – Grigoris Kastanos torna a Salerno, ma questa volta lo fa da giocatore granata a tutti gli effetti. La Salernitana, infatti, ha reso noto "di aver raggiunto l'accordo con la Juventus per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista classe '98 Grigoris Kastanos. Il calciatore si è legato al club granata fino al 2026". Già a Salerno nella scorsa stagione, Kastanos torna a disposizione di mister Nicola che da quest'anno avrà in rosa anche il giovane Pirola arrivato dall'Inter. "Non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura, in una società che mi ha voluto fortemente – ha dichiarato il difensore -. L'obiettivo è conquistare la salvezza prima possibile". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/com 02-Ago-22 13:21