De Ketelaere a Milano, visite e firma con i rossoneri

Il nazionale belga pronto a fimare il contratto che lo legherà al Milan fino al 2027 MILANO (ITALPRESS) – Una lunga attesa, ma al termine di una trattativa complessa, Charles De Ketelaere e il Milan sono pronti a sancire un matrimonio che Maldini e Massara hanno fortemente voluto. Il nazionale belga, classe 2001, è atterrato a Milano intorno alla mezzanotte e questa mattina sosterrà le visite mediche per poi firmare un contratto di 5 anni con il club rossonero. Ieri il giocatore ha salutato il suo ex club ("Voglio ringraziare il Bruges per avermi dato l'opportunità fin da bambino di crescere nelle sue squadre, per aver realizzato i miei sogni, per avermi fatto diventare un giocatore professionista. Grazie mille di tutto"), questa notte, invece, il primo saluto con i suoi nuovi tifosi che lo hanno atteso in aeroporto. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 02-Ago-22 08:23