Tennis: Torneo Washington. Kanepi avanti, Mertens e Venus Williams out

L'estone avanza al secondo turno, fuori la 5^ testa di serie belga e la 42enne americana WASHINGTON (USA) (ITALPRESS) – Kaia Kanepi, numero 37 del mondo e sesta testa di serie, accede al secondo turno del "Citi Open", Wta 250 con un montepremi di 251.750 dollari in corso sui campi in sintetico di Washington. L'estone ha battuto con un duplice 6-3 la belga Greetje Minnen. Subito fuori, invece, la numero 5 del tabellone, la belga Elise Mertens, eliminata dalla russa Liudmila Samsonova con il punteggio di 7-6 (4), 6-4. Niente da fare per la 42enne Venus Williams, fermata al primo turno dalla canadese Rebecca Marino (4-6, 6-1, 6-4). "Mi sarebbe piaciuto far bene in questo torneo per me e per il pubblico, purtroppo non è andata bene anche perchè ero un po' arrugginita, ci sta, adesso devo pensare a giocare un altro torneo per ritrovare la forma", le parole dell'ex numero 1 del mondo che intende partecipare ai tornei di Toronto e Cincinnati. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 02-Ago-22 09:19