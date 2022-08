Calcio: Pari senza gol per Fiorentina in test contro nazionale Qatar

Deludono Jovic e Ikonè, Milenkovic titolare con la fascia di capitano SALISBURGO (AUSTRIA) (ITALPRESS) – La Fiorentina pareggia 0-0 contro la Nazionale del Qatar in un'amichevole disputatasi quest'oggi a porte chiuse alla SAK Arena Nonntal di Salisburgo. Prestazione deludente della formazione gigliata che ha dimostrato scarsa vena offensiva, con prova incolore del centravanti titolare Jovic e con molti errori in fase di appoggio, su tutti un Ikonè davvero impreciso. Al 32' del primo tempo l'attaccante francese ha anche fallito un'ottima chance solo di fronte al portiere qatariota, protagonista poi di un ottimo intervento su conclusione di Zurkowski a 15 minuti dalla fine. Vincenzo Italiano ha mandato in campo dal 1' una Fiorentina disposta con il 4-3-3 con Gollini in porta, difesa con Dodò, Milenkovic, Nastasic e Terzic, a centrocampo Mandragora centrale e Bianco e Duncan come interni, e davanti Saponara a completare il tridente con i già citati Ikonè e Jovic. Bianco è stato preferito come titolare a Zurkowski, poi entrato al 34' per l'infortunato Duncan: il polacco rimane uno dei possibili giocatori in uscita. Maglia da titolare e fascia da capitano invece per Milenkovic, sempre al centro di rumours di mercato. Nella ripresa spazio anche per il recuperato Venuti, Nico Gonzalez, Igor, Sottil, Kouamè ed Amrabat. Per domani prevista a Salisburgo un'unica seduta di allenamento. – foto Image – (ITALPRESS). xb8/glb/red 03-Ago-22 20:08