Calcio: Razzismo. Giocatori Premier in ginocchio solo in alcune partite

I capitani hanno deciso: "Avanti con iniziativa 'No Room for Racism' ma non prima di ogni gara" LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – I capitani dei club della Premier League, in vista dell'imminente inizio della nuova stagione, hanno ribadito il loro impegno nella lotta al razzismo e a tutte le forme di discriminazione. I giocatori – fanno sapere attraverso un comunicato – hanno deciso che si inginocchieranno in momenti specifici del torneo per amplificare il messaggio che il razzismo non ha posto nel calcio e nella società. La Premier League – si legge nella nota – sostiene la decisione dei giocatori e, insieme ai club, utilizzerà queste opportunità per diffondere i messaggi antirazzisti come parte della campagna di sensibilizzazione "No Room for Racism". Nello specifico i giocatori si inginocchieranno nella partita di apertura della stagione, nelle partite di "No Room for Racism" a ottobre e marzo, nelle partite di Santo Stefano, quindi dopo la conclusione del mondiale in Qatar, nelle partite dell'ultima giornata di campionato e nelle finali della FA Cup e della EFL Cup. "Abbiamo deciso di selezionare momenti significativi per metterci in ginocchio durante la stagione per evidenziare la nostra unità contro ogni forma di razzismo e così facendo continuiamo a mostrare solidarietà per una causa comune – hanno dichiarato i capitani delle squadre -. Rimaniamo fermamente impegnati a sradicare il pregiudizio razziale per creare una società inclusiva con rispetto e pari opportunità per tutti". 03-Ago-22 14:10