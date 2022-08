Calcio: Sudamerica. Esordio ok per Vidal al Flamengo, ko Suarez

Il team del cileno batte il Corinthians, ritorno amaro per l'ex Barça al Nacional. ROMA (ITALPRESS) – Esordio con vittoria per Arturo Vidal con la maglia del Flamengo. Il cileno, ex Inter e Juve, ha giocato l'ennesima "prima" della sua carriera, bagnata col successo per 2-0 contro il Corinthians nel match di andata dei quarti di finale della Coppa Libertadores. Vidal ha giocato l'ultimo quarto d'ora del derby brasiliano di questa notte. "Ritorno" con sconfitta, invece, per Luis Suarez con la maglia del Nacional di Montevideo. L'attaccante, tornato in Patria dopo diversi anni, è entrato in campo nell'ultimo quarto d'ora nel match di andata dei quarti di finale della Copa Sudamericana perso dal suo team, per 1-0, contro i brasiliani dell'Atletico Goianiense. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). pdm/red 03-Ago-22 11:40