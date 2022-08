Calciomercato: Barça. Stampa, Riqui Puig ai Los Angeles Galaxy

Via libera del club azulgrana: il centrocampista spagnolo andrà in Mls. BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Riqui Puig andrà ai Los Angeles Galaxy. Lo scrive oggi il "Mundo Deportivo". Il 22enne, centrocampista, prodotto del vivaio azulgrana, lascerà la Spagna e andrà a giocare in MLS. Il Barcellona avrebbe dato, infatti, il via libera alla cessione di Riqui Puig, a costo di mantenere una percentuale sulla eventuale futura rivendita del giocatore. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 03-Ago-22 10:14