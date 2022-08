È morto Villiam Vecchi, storico allenatore dei portieri del Milan

Aveva 73 anni e aveva lavorato anche per Real Madrid, Juve, Parma e Reggiana. MILANO (ITALPRESS) – E' scomparso Villiam Vecchi. Lo storico allenatore dei portieri del Milan è morto all'età di 73 anni. Aveva allenato gli estremi difensori rossoneri per circa dieci anni, dal 2001 al 2010. Poi, sempre con Carlo Ancelotti in panchina, ha ricoperto lo stesso ruolo al Real Madrid, dal 2013 al 2015. In precedenza aveva lavorato alla Juve, al Parma e alla Reggiana. Da giocatore aveva vestito le maglie di Milan, Cagliari, Como e Spal. – foto Image – (ITALPRESS). xh1/pdm/red 03-Ago-22 11:13