Tennis: Torneo Washington. Avanzano Kyrgios e Khachanov

L'australiano batte Giron, il russo supera al terzo set Koepfer. WASHINGTON (USA) (ITALPRESS) – Nick Kyrgios e Karen Khachanov avanzano al "Citi Open", torneo Atp 500 con un montepremi pari 2.108.110 dollari in scena campi in sintetico di Washington. Il tennista australiano, 63 del mondo, è approdato ai sedicesimi di finale battendo lo statunitense Marcos Giron col punteggio di 6-3 6-2. Il russo, numero 7 del seeding e 24 del ranking Atp, è invece già agli ottavi di finale, grazie al successo contro il tedesco Dominik Koepfer per 6-7 (3) 7-5 6-4. Altro risultato. Secondo turno: Botic Van De Zandschulp (Ned, 8) b. Borna Gojo (Cro) 7-6 (6) 6-7 (5) 6-4. – foto Image – (ITALPRESS). pdm/red 03-Ago-22 10:58