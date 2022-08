Tennis: Torneo Washington. Buona la prima per Azarenka e Raducanu

La bielorussa e la bitannica vincono rispettivamente contro Yastremska e Chirico. WASHINGTON (USA) (ITALPRESS) – Victoria Azarenka ed Emma Raducanu avanzano nel "Citi Open", torneo Wta 250 con un montepremi pari a 251.750 dollari in corso sui campi in cemento di Washington. Nei rispettivi match di esordio, la bielorussa, numero 4 del seeding e 20 del mondo, ha battuto la ucraina Dayana Yastremska per 6-4 6-0; mentre la britannica, seconda forza del tabellone e 10 del ranking Wta, ha sconfitto la statunitense Louisa Chirico col punteggio di 6-4 6-2. Per la Raducanu è stato il primo match con il coach russo Dmitry Tursunov, tanto "discusso" in Gran Bretagna, al suo fianco. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 03-Ago-22 10:17