Calcio: Coppa Italia. Giampaolo “Samp pronta, Reggina squadra solida”

"Affrontiamo una formazione con calciatori importanti", spiega il tecnico blucerchiato GENOVA (ITALPRESS) – "Mi aspetto una partita seria". Marco Giampaolo è pronto per la prima gara ufficiale della stagione quella che attende la sua Sampdoria contro la Reggina. Domani i blucerchiati scenderanno in campo per i trentaduesimi di Coppa Italia contro gli amaranto di Filippo Inzaghi, in un match che mette già in palio un risultato importante e che arriva con il mercato ancora in corso e con il tecnico che deve fare i conti con cessioni eccellenti come lo sono state quelle di Thorsby ed Ekdal. Nonostante tutto, Giampaolo ha grande fiducia nel suo gruppo: "Già durante le amichevoli ho visto l'atteggiamento giusto da parte dei ragazzi – spiega il tecnico -. Adesso però si scende in campo per un trofeo importante e noi siamo pronti a giocare bene la nostra partita". Facendo attenzione a un impegno che sulla carta dà la Samp ampiamente favorita, vista la differenza di categoria. "La Reggina non è una squadra materasso, non affrontiamo una formazione di dilettanti bensì di Serie B, con calciatori importanti che hanno giocato anche in A – prosegue Giampaolo -. La squadra però ha lavorato molto bene in queste settimane e mi reputo soddisfatto di come arriviamo a questo appuntamento". La partita in programma domani sera alle 21.15 al Ferraris sarà il primo impegno ufficiale della stagione anche per Maria Sole Ferrieri Caputi, arbitro donna della sezzione di Livorno quest'anno promossa nella Can A e B. "Se è stata designata per dirigere una partita importante vuol dire che ha qualità per farlo, sicuramente non le è stato regalato nulla", sottolinea Giampaolo. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/com 04-Ago-22 14:58