Calcio: Monza. Berlusconi “Speriamo di non sfigurare”

Il proprietario del club brianzolo: "Vogliamo restare in Serie A". MONZA (ITALPRESS) – "Siamo in Serie A. Monza è una piccola città: lo stadio ha 16mila posti ma sono pochi. Questo non ci da la possibilità di pensare a grandissimi risultati: speriamo con la campagna acquisti di non sfigurare e di restare in Serie A. Quindi Monza tanti auguri". Così Silvio Berlusconi, presidente di Forza Italia e proprietario del club brianzolo, neopromosso nella massima categoria, a Non stop news su RTL 102.5. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xb1/pdm/red 04-Ago-22 09:25