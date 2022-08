Calcio: Napoli. Kvaratskhelia “Sono felice, qui per vincere trofei”

"Per me è un onore essere qui, il Napoli è un club di livello mondiale" CASTEL DI SANGRO (ITALPRESS) – "Vengo dalla Georgia, un paese bellissimo. Quand'ero piccolo giocavo a pallone in ogni momento, perché amo il calcio. Ho iniziato a giocare a 8 anni, divenne subito la cosa più importante della mia vita. Mio padre era un ottimo calciatore in Azerbaijan, ma io non ho cominciato perché lui era un calciatore, ero io a volerlo fare, a volermi allenare. Non c'era bisogno che qualcuno mi dicesse di farlo". Khvicha Kvaratskhelia, nuovo esterno offensivo del Napoli, si racconta in una lunga intervista ai canali ufficiali del club partenopeo. "Durante le vacanze vado in Georgia con la mia famiglia – ha spiegato Kvaratskhelia -. Ho due fratelli, uno più grande e uno più piccolo, di 12 anni, che è un ottimo calciatore. Quando torno in Georgia passo il mio tempo con loro e con i miei amici, andando al mare o in montagna, ma più in montagna perché in Georgia ci sono delle bellissime montagne. Sono posti da visitare assolutamente". Il calcio come interesse principale ma il classe 2001 pratica anche altri sport: "A volte gioco anche a basket e tennis, ma io amo il calcio. Per me il calcio non è un lavoro, è la mia passione. Il basket lo pratico con i miei amici perché mi piace molto. Sono tifoso di Golden State e di Curry". Kvaratskhelia ha poi parlato delle sue esperienze nelle squadre di club dai primi passi fino all'arrivo agli azzurri: "Ho iniziato in Georgia, nelle giovanili della Dinamo Tbilisi, per poi arrivare in prima squadra. In seguito sono passato al Rustavi e poi sono andato in Russia, alla Lokomotiv Mosca e al Rubin Kazan. Poi sono tornato in Georgia, alla Dinamo Batumi, e adesso sono qui al Napoli". Arrivato da poche settimane il giovane funambolo georgiano sta pian piano conoscendo la città: "Quando ero in Georgia mi veniva detto sempre che Napoli è bellissima. E' la mia prima volta in Italia e ne sono rimasto impressionato perché Napoli è una città incredibile, bellissima, e la gente ama il calcio. Quando ero in taxi vedevo la gente attorno con le bandiere del Napoli, qui il calcio è una vera passione. Voglio crescere e vincere dei titoli. Voglio dare il mio contributo, aiutare la squadra". Infine sulla trattativa che lo ha portato in azzurro: "Ero in nazionale per giocare delle amichevoli, il mio agente mi chiamò dicendo che c'era questa possibilità di trasferirsi in Italia, al Napoli – ha concluso Kvaratskhelia -. Erano due anni che il mio agente parlava col Napoli che è una delle squadre più importanti al mondo, sono felice di essere qui. So che Maradona ha giocato qui ed è fantastico. Per me è un onore essere qui, il Napoli è un club di livello mondiale, i tifosi sono incredibili, io voglio dare il mio contributo". – Foto Image – (ITALPRESS). xd6/ari/red 04-Ago-22 16:46