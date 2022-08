Calciomercato: Brighton “Nessun accordo con altri club per Cucurella”

Smentita l'intesa con il Chelsea per la cessione dell'esterno sinistro. MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il Chelsea ieri sera sembrava a un passo dall'acquisto di Marc Cucurella. I Blues, secondo i media spagnoli, avevano trovato l'accordo con il Brighton con un'offerta di circa 68 milioni di euro per il cartellino del 24enne esterno sinistro. A ruota, però, è arrivata una nota dello stesso Brighton per smentire tutto. "Contrariamente alle inesattezze riportate da numerosi media, non è stato raggiunto alcun accordo con altri club per la cessione di Marc Cucurella", ha precisato la società dell'East Sussex. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 04-Ago-22 09:10