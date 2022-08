Calciomercato: Inter. Stampa, accordo fra Sanchez e il Marsiglia

Il cileno in attesa di separarsi dal club nerazzurro ha trovato l'intesa con l'OM. MILANO (ITALPRESS) – In attesa di risolvere la sua posizione contrattuale con l'Inter, Alexis Sanchez, secondo quanto riporta "FootMercato", avrebbe trovato un'intesa con l'Olympique Marsiglia. I rappresentanti del giocatore cileno avrebbero incontrato quelli dell'OM e avrebbero trovato l'accordo: Sanchez sembra pronto a firmare un contratto biennale col club transalpino. Per lui il Marsiglia ha previsto uno stipendio pari a circa 3 milioni di euro all'anno. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 04-Ago-22 12:40