Mondiali2022: Ronaldo “Se Neymar è al top il Brasile può vincere”

L'ex attaccante verdeoro: "Abbiamo una grande squadra, con grandi giocatori". RIO DE JANEIRO (BRASILE) (ITALPRESS) – "Questo Mondiale non sarà diverso dagli altri. Se Neymar sarà fisicamente e mentalmente al top il Brasile avrà grandi possibilità di portare a casa il trofeo. Speriamo che Neymar possa dare il meglio di sé stesso e portare felicità al popolo brasiliano". A dirlo, nel corso di un evento a San Paolo, è stato Ronaldo il "Fenomeno". L'ex attaccante dell'Inter di Mondiali ne ha vinti due, nel 1994 e nel 2022, ed è certo della forza della Nazionale verdeoro anche in vista dell'appuntamento di fine anno in Qatar. "Il Brasile sarà sempre il favorito. Abbiamo una grande squadra, con grandi giocatori. Neymar, in particolare, è molto diverso tecnicamente rispetto agli altri. Per questo credo che possa fare la differenza ed essere decisivo", ha aggiunto Ronaldo. – foto Image – (ITALPRESS). pdm/red 04-Ago-22 11:06