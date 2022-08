Tennis: Torneo San Jose. Badosa e Jabeur ai quarti di finale

La spagnola piega Mandlik al terzo, la tunisina batte Keys in due set. ROMA (ITALPRESS) – Paula Badosa e Ons Jabeur sono approdate ai quarti di finale del "Mubadala Silicon Valley Classic", torneo Wta 500 dotato di un montepremi pari a 757.900 dollari in scena sui campi in cemento del campus della San Jose State University, in California, negli Usa. La tennista spagnola, numero 2 del seeding e 4 del mondo, ha sconfitto la statunitense Elizabeth Mandlik col punteggio di 6-2 5-7 7-6 (5). La tunisina, terza forza del tabellone e numero 5 del ranking internazionale, ha battuto un'altra giocatrice a stelle e strisce, ovvero Madison Keys, per 7-5 6-1. Altri risultato. Secondo turno: Daria Kasatkina (Rus, 7) b. Taylor Townsend (Usa) 6-4 6-0. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 04-Ago-22 09:45