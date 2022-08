Tennis: Torneo Washington. Opelka e Kyrgios agli ottavi di finale

Lo statunitense batte il connazionale Kudla, l'australiano piega Paul. WASHINGTON (USA) (ITALPRESS) – Reilly Opelka e Nick Kyrgios sono approdati agli ottavi di finale del "Citi Open", torneo Atp 500 con un montepremi pari 2.108.110 dollari in scena campi in sintetico di Washington. Il tennista statunitense, numero 17 del mondo e quarta forza del tabellone, ha battuto il connazionale Denis Kudla col punteggio di 6-7 (6) 6-4 6-4. L'australiano, numero 63 del ranking Atp, ha piegato invece un altro tennista Usa, ovvero Tommy Paul, per 6-3 6-4. Altri risultati. Secondo turno: Frances Tiafoe (Usa, 10) b. Christopher Eubanks (Usa) 6-3 7-6 (2); Jeffrey Wolf (Usa) b. Denis Shapovalov (Can, 6) 6-2 6-7 (5) 6-3; Grigor Dimitrov (Bul, 5) b. Adrian Mannarino (Fra) 6-1 3-6 7-5. – foto Image – (ITALPRESS). pdm/red 04-Ago-22 11:28