Calcio: Coppa Italia. Colpo Cittadella, Lecce battuto 3-2

I veneti espugnano il Via del Mare e aspettano la vincente di Torino-Palermo LECCE (ITALPRESS) – Il Cittadella batte 3-2 il Lecce dopo i tempi supplementari nel match del Via del Mare valevole per i trentaduesimi di Coppa Italia 2022/2023 grazie alla rete di Asencio e alla doppietta di Tounkara. Primo tempo molto fisico ed equilibrato, in cui nessuna delle due squadre riesce a sbloccare il punteggio. Nella ripresa i giallorossi soffrono, ma al 62' trovano il gol del vantaggio con Strefezza che, su assist di Di Francesco, batte Kastrati con un fantastico esterno destro. Al 73' il Cittadella agguanta il pareggio con il tap-in di Asencio sulla sponda di Carriero. I supplementari premiano i veneti, che passano il turno grazie alla doppietta di Tounkara; inutile il gol del 3-2 segnato da Colombo. Ora il Cittadella attende la vincente di Torino-Palermo. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/pal/red 05-Ago-22 23:43