Calcio: Coppa Italia. Sampdoria-Reggina 1-0, decide Sabiri

Nel finale Audero para un rigore a Cicerelli e regala ai liguri il passaggio del turno GENOVA (ITALPRESS) – La Sampdoria batte la Reggina 1-0 nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia e accede ai sedicesimi, dove troverà una tra Venezia e Ascoli. La prima parata del match è di Audero, costretto ad opporsi dopo 9' al tiro dalla distanza di Liotti. La Sampdoria passa in vantaggio al 66' su rigore: il neo entrato De Luca subisce fallo in area da Pierozzi, Sabiri dagli undici metri non sbaglia. All'80' l'arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi annulla un gol a Crisetig per un fuorigioco segnalato dal Var. Poco dopo fallo di Augello su Pierozzi: c'è il secondo rigore del match. A salvare i blucerchiati nel finale ci pensa il solito Emil Audero che ipnotizza Cicerelli. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/pal/red 05-Ago-22 23:26