Calcio: Coppa Italia. Udinese batte Feralpisalò e accede ai 16esimi

I friulani si impongono con le reti di Deulofeu e Success UDINE (ITALPRESS) – La nuova Udinese di Sottil batte la FeralpiSalò 2-1 nei trentaduesimi di Coppa Italia e si qualifica per i sedicesimi dove affronterà la vincente tra Monza e Frosinone. Senza Udogie, accostato al Tottenham, la squadra friulana è già in vantaggio dopo 12'. Merito di Success che si incunea in area e subisce il fallo da rigore di Pilati. Dagli undici metri si presenta Deulofeu che non sbaglia. Al 64' c'è il 2-0: sugli sviluppi di una rapida ripartenza dei friulani in superiorità numerica, Success batte Pizzignacco. Tre minuti dopo la Feralpi colpisce: Salines pesca in profondità Siligardi che col mancino fulmina Silvestri, autore di una parata decisiva nel finale su Cernigoi. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/ari/red 05-Ago-22 19:56