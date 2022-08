Calcio: Manchester Utd, Ten Hag “CR7 attaccante top e felice sia qui”

"Mercato? Lavoriamo per prendere i giocatori giusti" MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "Ronaldo? Sono molto contento di averlo, è un attaccante top, è qui e fa parte della squadra". Erik Ten Hag prova a gettare acqua sul fuoco. Il fuoriclasse portoghese resta al centro dei rumours di mercato e nei giorni scorsi il tecnico olandese ha mostrato di non gradire il fatto che abbia lasciato lo stadio a fine primo tempo dell'amichevole col Rayo Vallecano, un comportamento che ha definito "inacettabile". "Lo hanno fatto anche tanti altri giocatori ma l'attenzione è stata concentrata solo su Cristiano e non è giusto", abbassa i toni il tecnico del Manchester United, che per la prima di campionato col Brighton dovrà fare a meno dell'infortunato Martial ma non svela se al suo posto ci sarà CR7: "Lo vedremo domenica", si limita a dire. Per quanto riguarda il mercato e l'obiettivo De Jong, "sono contento della squadra che ho e dei rinforzi arrivati finora, ci siamo migliorati. Non bisogna comprare tanto per, uno ha bisogno dei giocatori giusti ed è quello per cui stiamo lavorando. Se non è il giocatore che fa per noi, no. Se vogliamo Frenkie? Ripeto, è una questione di giocatori giusti e non posso parlare di un calciatore sotto contratto con un'altra squadra". Lo United mira a tornare in Champions ma Ten Hag non si pone limiti: "Il nostro approccio è vincere ogni partita, a cominciare da quella di domenica". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 05-Ago-22 15:52