Calcio: Psg. Forfait di Mbappé per la prima di Ligue 1

Problema agli adduttori per l'attaccante, convocati Verratti e Donnarumma. PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Il Psg dovrà fare a meno di Kylian Mbappé per la prima gara della Ligue 1 2022-2023, in scena domani sera a Clermont. L'attaccante francese è ancora fermo per un infortunio agli adduttori. Fra i convocati di Galtier, invece, risultano regolarmente gli italiani Verratti e Donnarumma, l'argentino Paredes, da tempo nel mirino della Juve, e le altre due stelle del tridente del team parigino, ovvero Neymar e Messi. Out, infine, il neo arrivato Renato Sanches e altri giocatori ai margini del progetto del club francese, fra i quali Draxler, Herrera, Kurzawa e Icardi. "Mbappé rimarrà in cura presso il centro di allenamento. Un nuovo punto sarà fatto tra settantadue ore", ha precisato il Psg in una nota. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). pdm/com 05-Ago-22 16:21