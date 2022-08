Calcio: Psg. Sanches “Felice di ritrovare Galtier”

Il centrocampista portoghese torna a lavorare col tecnico dei primi anni al Lille. PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – "Sono davvero felice di essere arrivato qui a Parigi. Questi ultimi giorni sono stati davvero importanti per me e per la mia famiglia. Sono sicuro di aver fatto la scelta giusta firmando per questo club. Ho scelto il Paris Saint Germain perché penso che rappresenti il progetto adatto per me. Rimanere in Francia è importante, perché conosco già bene questo campionato". Così si presenta il neo acquisto del Psg Renato Sanches. "Conosco bene il tecnico Christophe Galtier. È un buon allenatore e mi ha aiutato a migliorare molto dopo il mio arrivo in Ligue 1. Insieme siamo riusciti anche a vincere il campionato con il Lille. Abbiamo lavorato bene e sono felice di lavorare con lui ancora una volta. Lavorare con un manager che conosci rende sempre le cose più facili", ha aggiunto il centrocampista portoghese. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). pdm/red 05-Ago-22 15:54