Motomondiale: Gp Gran Bretagna, Zarco sfreccia nelle prime libere MotoGp

Il francese precede Bagnaia e Rins, quarto Quartararo SILVERSTONE (GRAN BRETAGNA) (ITALPRESS) – Trascorsa la pausa estiva, la MotoGP riparte da Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna, 11esima tappa stagionale. Una ripartenza che ha visto Johann Zarco e Francesco Bagnaia passare, nel breve lasso di tempo dei 40 minuti della sessione di prove libere 1, dalla polvere delle cadute agli altari delle prime posizioni. Il francese, alfiere della Ducati Pramac, era scivolato alla Stowe a inizio sessione e poi, nell'ultimo minuto disponibile, ha staccato il migliore tempo in 1'59"893. L'italiano della Ducati ufficiale aveva invece assaggiato (senza conseguenze) l'asfalto alla Becketts e poi nel finale è stato l'unico, oltre a Zarco, a rompere il muro dei 2 minuti stampando un interessantissimo 1'59"920. Una sessione di prove libere 1 che è stata comunque molto equilibrata, dato che i primi 10 sono racchiusi nel fazzoletto di 1 secondo. Dietro i due ducatisti, al terzo posto, si è piazzato lo spagnolo Rins, su Suzuki, che ha preceduto il leader del Mondiale, il francese Fabio Quartararo (a lungo in difficoltà per problemi meccanici della sua moto) su Yamaha e il giapponese Nakagami su Honda LCR. Seguono le Aprilia di Espargaro e Vinales, l'altra Suzuki di Mir, l'altra Ducati Pramac di Martin e il sudafricano Binder su KTM. L'altra Ducati ufficiale, quella di Jack Miller, è al dodicesimo posto, preceduta anche da Pol Espargaro su Honda. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). mga/glb/red 05-Ago-22 12:08