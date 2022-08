Volley: Nazionale donne. Raduno azzurre da lunedì a Milano

Per preparare i Mondiali Mazzanti ha convocato le stesse 14 della VNL. ROMA (ITALPRESS) – La nazionale femminile di pallavolo, allenata da Davide Mazzanti, dopo la vittoria della Nations League 2022, tornerà a radunarsi lunedì 8 agosto al Centro Pavesi di Milano per iniziare il periodo di preparazione in vista del Campionato Mondiale 2022, che si disputerà in Olanda e Polonia dal 23 settembre al 15 ottobre. Il commissario tecnico ha convocato lo stesso gruppo di 14 atlete che sono scese in campo nelle Finali di VNL di Ankara, ovvero: (Palleggiatrici) Alessia Orro e Ofelia Malinov; (Schiacciatrici) Myriam Sylla, Elena Pietrini, Caterina Bosetti e Alessia Gennari; (Opposti) Paola Egonu e Sylvia Nwakalor; (Centrali) Marina Lubian, Cristina Chirichella, Anna Danesi e Sara Bonifacio; (Liberi) Monica De Gennaro e Eleonora Fersino. Il raduno si concluderà sabato 13 settembre, dopo l'allenamento del mattino. – foto Image – (ITALPRESS). pdm/com 05-Ago-22 16:51