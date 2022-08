Calcio: amichevole Juventus-Atletico Madrid a rischio cancellazione

Le tensioni nella Striscia di Gaza hanno messo in allerta gli organizzatori MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – L'amichevole tra Juventus e Atletico Madrid, in programma domani sera al Bloomfield Stadium di Tel Aviv, potrebbe essere cancellata per le nuove tensioni tra Israele e Palestina. Lo riferisce il quotidiano spagnolo "Mundo Deportivo". In particolare la nuova operazione lanciata da Israele nella Striscia di Gaza ha messo in allerta gli organizzatori della partita. "La questione è al vaglio di tutte le parti in causa – ha spiegato Dani Benaim, amministratore delegato della società Comtech che organizza il match – Al momento non ci sono cambiamenti". L'Atletico Madrid, spiega il quotidiano spagnolo, non ha modificato il suo programma ed è pronto per volare in Israele. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pal/red 06-Ago-22 11:34