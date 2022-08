Calcio: Chelsea offre soldi e Marcos Alonso al Barça per De Jong

Operazione da quasi 80 milioni di euro ma va convinto l'ex Ajax BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il Chelsea bussa alla porta del Barcellona per Frankie De Jong e mette sul piatto circa 70 milioni di euro più il cartellino di Marcos Alonso, da tempo oggetto del desiderio dei blaugrana. Lo riporta il quotidiano catalano "Sport", sottolineando che la proposta dovrebbe soddisfare il Barça. Resta però da convincere De Jong, che finora ha rifiutato qualsiasi ipotesi di trasferimento: in realtà il Barcellona lo terrebbe volentieri ma solo se si riducesse l'ingaggio, in caso contrario l'ex Ajax resterà sul mercato e a quel punto l'ipotesi Chelsea prenderebbe davvero corpo. Ad ogni modo Marcos Alonso sembra comunque destinato a vestire la maglia azulgrana: anche se De Jong non si trasferirisse ai Blues, l'ex Fiorentina potrebbe essere ceduto per una cifra di poco inferiore ai 10 milioni di euro. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 06-Ago-22 15:20