Calcio: Coppa Italia. Empoli-Spal 1-2 dts, biancazzurri ai sedicesimi

All'ultimo minuto del tempi supplementari il colpo testa vincente di Arena decide la sfida EMPOLI (ITALPRESS) – La Spal supera 2-1 l'Empoli ai tempi supplementari nel match valevole per i trentaduesimi di Coppa Italia e si qualifica ai sedicesimi, dove affronterà la vincente di Genoa-Benevento. Nel primo tempo gli azzurri creano diverse occasioni da rete con Destro, Bajrami e Parisi, ma non riescono a sbloccare il punteggi. Nella ripresa i toscani trovano la rete del vantaggio all'80' con Nicolò Cambiaghi, ma appena due minuti più tardi Lorenzo Dickmann rimette tutto in equilibrio e porta la sfida ai tempi supplementari. Quando sembrano profilarsi i calci di rigore e dopo un penalty tolto al Var ai toscani, la Spal conquista un clamoroso successo in pieno recupero grazie al colpo di testa vincente di Arena. – foto Image – (ITALPRESS). spf/ari/red 06-Ago-22 23:41