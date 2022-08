Calcio: Coppa Italia. Spezia travolge Como 5-1, ai 16esimi col Brescia

Doppietta di Nzola, reti di Verde, Strelec e Maldini per i liguri LA SPEZIA (ITALPRESS) – Lo Spezia di Gotti travolge l'ambizioso Como per 5-1 e raggiunge il Brescia ai sedicesimi di Coppa Italia. Un match che inizialmente stenta a decollare sotto il sole del Picco, gli uomini di Gotti mantengono il possesso palla ma fanno fatica a trovare gli spazi giusti. Fin quando è Nzola a far saltare il banco al 43', andando via di forza a Binks e battendo Ghidotti con un delizioso tocco sotto. Le Aquile hanno l'occasione del raddoppio con Verde, ma nel capovolgimento di fronte arriva il pareggio di Blanco al 55', con la complicità di uno Zoet non perfetto. Ma lo Spezia torna subito avanti, con l'ingenuità di Kabashi che regala un calcio di rigore, trasformato da Verde al 60'. I padroni di casa dilagano poi con Strelec (appena entrato) al 71' e con un altro penalty, questa volta di Nzola al 76'. Partecipa alla festa del gol anche il nuovo acquisto Maldini, con il gol del 5-1 al 90'. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/ari/red 06-Ago-22 20:02