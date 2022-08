Calcio: Coppa Italia. Verona, Cioffi “Bari avversario insidioso”

"Voglio vedere già un Hellas dallo spirito vincente" VERONA (ITALPRESS) – "Mi aspetto di incontrare un Bari preparato e voglioso, che ha dimostrato contro il Padova di saper trovare un'identità precisa in base all'avversario contro cui gioca. Ho visto la loro partita e penso si dimostrerà un avversario insidioso, ma noi non vogliamo cadere come sono caduti altri". Gabriele Cioffi mette in guardia il suo Verona alla vigilia dei trentaduesimi di Coppa Italia in programma al Bentegodi contro i pugliesi neopromossi in B. Il tecnico degli scaligeri spera già di vedere un'idea del Verona che ha in testa. "La partita di domani rappresenta un inizio, ma avremo bisogno ancora di tempo per migliorarci. Quello che sicuramente voglio vedere è un Verona dallo spirito vincente, che entra in campo per vincere e dare il massimo, al di là dell'avversario. Sono convinto che avere una mentalità vincente rappresenti la base per raggiungere i propri obiettivi: non sempre ci si riesce, ma si trasmette un segnale importante, la giusta convinzione che specialmente qui non può mancare. Un messaggio ai tifosi? Posso dire che entreremo sempre in campo per vincere e per dare tutto ciò che abbiamo per tutti i 90 minuti: i ragazzi lotteranno in ogni partita per rendere orgoglioso il loro pubblico". Fra i gialloblù occhi puntati su Lasagna, apparso in grande forma durante il pre-campionato. "Credo di sì. Kevin ha fatto bene e sono sicuro che continuerà così anche per il resto della stagione. Credo in lui come credo in Henry, in Piccoli e in Djuric. Il ruolo di Barak? Rispettando le caratteristiche che lo contraddistinguono, in questo momento Antonin per me è da considerarsi come un centrocampista come Tameze, Cortinovis e Ilic". Cioffi, però, si aspetta dei progressi anche in fase difensiva. "I gol che abbiamo preso contro la Cremonese sono stati concessi da transizioni sbagliate su cui mi sono confrontato con la squadra, ma non sono responsabilità dei singoli. Coppola? L'ho visto bene, è un ragazzo che come Amione, Terracciano, Cortinovis, Piccoli e Chiesa ha grande potenziale. Tutti loro si stanno impegnando molto per crescere e migliorarsi sempre di più". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 06-Ago-22 13:50