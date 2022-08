Calcio: Juve-Atletico si gioca, amichevole spostata alla Continassa

La gara si sarebbe dovuta disputare inizialmente a Tel Aviv TORINO (ITALPRESS) – L'amichevole tra Juventus e Atletico Madrid alla fine si giocherà, sempre domani ma non più a Tel Aviv alle 20 ma sul terreno di gioco del Training Center Continassa alle 18, senza pubblico. A renderlo noto è la stessa società bianconera. La sfida fra gli uomini di Allegri e i colchoneros era stata inizialmente programmata al Bloomfield Stadium ma già in mattinata la stampa spagnola aveva ipotizzato un cambio di programma per motivi di sicurezza, considerate le nuove tensioni tra Israele e Palestina nella Striscia di Gaza. "La questione è al vaglio di tutte le parti in causa – aveva commentato a riguardo Dani Benaim, amministratore delegato della società Comtech che organizza il match – Al momento non ci sono cambiamenti". Poi, però, ecco l'annuncio dell'Atletico, seguito a stretto giro di posta da quello della Juventus, sulla cancellazione della partita, con tanto di indicazioni per chiedere il rimborso dei biglietti. Alla fine, però, si giocherà: appuntamento domani pomeriggio alla Continassa, a porte chiuse, con diretta su Sky Sport Uno. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 06-Ago-22 18:04