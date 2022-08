Calcio: Stampa argentina “Cavani a un passo dal Boca Jrs”

Il Matador potrebbe firmare un contratto di 18 mesi BUENOS AIRES (ARGENTINA) (ITALPRESS) – Dopo 15 anni, Edinson Cavani è pronto a tornare in Sudamerica. Il Matador, sbarcato in Europa, al Palermo, nel 2007 dal Danubio, sarebbe a un passo dal Boca Juniors: secondo "Olè", il pressing che Juan Roman Riquelme, vicepresidente degli Xeneize, starebbe esercitando su Cavani da un anno e mezzo starebbe per portare finalmente i suoi frutti. La definizione dell'accordo col 35enne attaccante uruguaiano, svincolato dopo le ultime due stagioni al Manchester United, sarebbe dunque imminente: si parla di un contratto di un anno e mezzo, con la possibilità di inserire una clausola d'uscita per giugno 2023. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 06-Ago-22 14:26