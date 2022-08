Calciomercato: Salernitana. De Sanctis “Arriveranno altri 3 giocatori”

Il direttore sportivo granata "Servono un difensore, un centrocampista e un attaccante" SALERNO (ITALPRESS) – Mercato open e rosa da completare. Morgan De Sanctis fa il punto della situazione alla vigilia della gara di Coppa Italia contro il Parma. "Arriveranno tre giocatori – afferma il direttore sportivo della Salernitana – Difensore, centrocampista e attaccante. Poi altri arrivi saranno determinati dal mercato in uscita. Forse arriverà anche un quarto giocatore a centrocampo. È un buon lavoro da parte del club, partivamo da una situazione che era quella della precedente stagione e la squadra andava migliorata su larga scala. Non si possono trascurare gli otto acquisti fatti, di cui 7 a titolo definitivo. Sono stati investiti più di 20 milioni di euro e sono arrivati giocatori giovani, di prospettiva ma di sicura affidabilità anche per il presente: Lovato, Pirola, Bonazzoli, Botheim, Sambia, Valencia, Kastanos". "La trattativa Maupay non si è chiusa in un momento – ha spiegato De Sanctis – il Brighton l'aveva riaperta ma poi noi non eravamo più disponibili perché avevamo preso Bonazzoli. Io credo che chiuderemo il mercato con 12-13 acquisti, al netto di un mercato in uscita che non è semplice. Domani e con la Roma potremo giocare con una formazione non ottimale, con l'Udinese vedremo". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). aro/pal/red 06-Ago-22 10:50