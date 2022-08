Ciclismo: Juan Ayuso rinnova con l’UAE Team Emirates

Per il giovane spagnolo un nuovo contratto fino al termine del 2028 ROMA (ITALPRESS) – Juan Ayuso rinnova fino al termine del 2028 il contratto con L'UAE Team Emirates. "Nell'ottica di accrescere il proprio talento grazie al programma di sviluppo del team rivolto ai giovani corridori – scrive la squadra emiratina in una nota – lo spagnolo si era unito all'UAE Team Emirates a metà della stagione 2021. Nonostante stia affrontando la sua prima annata completa tra i pro e nonostante sia uno dei più giovani ciclisti professionisti (20 anni), Ayuso ha già assaporato la gioia della vittoria, conquistando il suo primo successo a inizio mese nel Circuito de Getxo. Il giovane spagnolo ha ora la certezza di vedere proseguire la sua crescita ciclistica nella formazione emiratina per il prossimo futuro". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pal/red 06-Ago-22 10:00