Il Brescia vince 4-1 a Pisa e accede ai sedicesimi

Le rondinelle avanzano in Coppa con un convincente successo in Toscana PISA (ITALPRESS) – Il Brescia rimonta il Pisa, vince 4-1 e vola ai sedicesimi di Coppa Italia. All'Arena Garibaldi un match vivace sin dai primi minuti ma sono i nerazzurri a sbloccare il punteggio al 20' con il tap-in di Masucci dopo la traversa di Mastinu. La risposta degli ospiti non si fa attendere e Ndoj prende per mano la squadra di Clotet: prima la gran punizione al 25' con la sfortunata deviazione di Nicolas dopo la traversa per l'1-1, poi il palo al 32', mentre Ayé si divora l'1-2 al 38'. Il francese si farà perdonare nella ripresa, sfruttando la torre di Moreo al 61'. Il tris arriva al 72' con il miglior in campo della serata: Ndoj buca Livieri (entrato al posto dell'acciaccato Nicolas) prima del punto esclamativo di Bianchi al 94'. Finisce 1-4, Brescia ai sedicesimi di Coppa Italia contro lo Spezia. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 06-Ago-22 19:54