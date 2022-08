Motomondiale: Aleix Espargaro miglior tempo nelle FP3 a Silverstone

Secondo tempo per Martin, terzo Miller, Bagnaia e Quartararo nella top 10 SILVERSTONE (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Aleix Espargaro comanda la terza sessione di prove libere di MotoGP nel Gran Premio di Gran Bretagna. Sul circuito di Silverstone il pilota spagnolo dell'Aprilia ferma il cronometro in 1'58"254, precedendo di 28 millesimi la Ducati di Jorge Martin e di 78 quella di Jack Miller. Nella top 10 della classifica combinata anche 'Pecco' Bagnaia assieme al leader del Mondiale Fabio Quartararo (Yamaha). Dovranno partire dal Q1 invece Marco Bezzecchi, Enea Bastianini e Franco Morbidelli, primi tre degli esclusi: appuntamento alle 15.10, ma dalle 14.30 si torna in pista per l'ultima sessione di libere. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/pal/red 06-Ago-22 11:54