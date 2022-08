Motomondiale: Gp Gran Bretagna. Pole position per Zarco

Il francese precede Vinales e Miller, in seconda fila Quartararo, Bagnaia ed Espargaro SILVERSTONE (GRAN BRETAGNA) (ITALPRESS) – Johann Zarco ottiene la pole position di MotoGP nel Gran Premio di Gran Bretagna. A Silverstone il francese di Ducati Pramac ferma il cronometro in 1'57"767 precedendo di 98 millesimi l'Aprilia di Maverick Vinales e l'altra Ducati di Jack Miller (+0"164). In seconda fila il leader del Mondiale Fabio Quartararo (Yamaha), seguito da Pecco Bagnaia (Ducati) e da un Aleix Espargaro (Aprilia) dolorante dopo una brutta caduta in FP4 ma mai domo. Poi gli italiani Marco Bezzecchi ed Enea Bastianini, prima di Jorge Martin e Luca Marini a chiudere la top 10. – foto Image – (ITALPRESS). spf/pal/red 06-Ago-22 15:57