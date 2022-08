Tennis: torneo Washington. Rublev in semifinale contro Nishioka

Avanti anche Ymer e Kyrgios che ha annullato 5 match point a Tiafoe WASHINGTON (USA) (ITALPRESS) – Andrey Rublev è in semifinale al "Citi Open", torneo Atp 500 con un montepremi pari 2.108.110 dollari in scena sui campi in sintetico di Washington. Il russo, primo favorito del torneo e numero 8 Atp, ha sconfitto 6-2 6-3 la wild card statunitense J.J. Wolf e ora troverà il giapponese Yoshihito Nishioka, numero 96 Atp, che ha battuto 7-6(5) 4-6 7-5 il britannico Daniel Evans, testa di serie numero 16. Dall'altra parte del tabellone Nick Kyrgios, numero 63 Atp e recente finalista a Wimbledon, ha eliminato lo statunitense Frances Tiafoe, decima testa di serie del torneo, con il punteggio di 6-7(5) 7-6(12) 6-2 annullando cinque match point nel tie-break del secondo set. In semifinale l'australiano affronterà lo svedese Mikael Ymer, numero 115 mondiale, che ha sconfitto 6-2 5-7 6-3 lo statunitense Sebastian Korda. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pal/red 06-Ago-22 09:36