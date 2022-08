Basket: Scafati. Ufficiale Lamb, contratto di una stagione

La guardia statunitense è reduce dall'esperienza con la maglia di Pesaro ROMA (ITALPRESS) – Doron Emmanuel Calvin Lamb è un giocatore della Givova Scafati. La guardia di nazionalità statunitense, reduce dall'esperienza con la maglia di Pesaro, ha firmato un contratto per la stagione 2022/2023. "Ho scelto Scafati perché è la migliore soluzione possibile per la mia crescita e per le mie ambizioni – ha dichiarato Lamb – Non vedo l'ora di arrivare in città, conoscere l'ambiente, i compagni e cominciare ad allenarmi con l'obiettivo di fare ottime cose e provare a vincere il maggior numero di partite possibili". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pal/red 07-Ago-22 13:11