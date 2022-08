Calcio: Coppa Italia, l’Ascoli batte il Venezia 3-2 e passa il turno

I bianconeri affronteranno la Samp nei sedicesimi VENEZIA (ITALPRESS) – All'indomani della positività di 13 tesserati, il Venezia cade in casa contro l'Ascoli nei trentaduesimi di Coppa Italia. La squadra di Bucchi vince 3-2 in un finale rocambolesco e si regala la sfida alla Sampdoria nei sedicesimi. Al 35' l'1-0: merito di Saric che da posizione defilata lascia partire un mancino violentissimo imprendibile per il portiere avversario. Al 70' il raddoppio con i nuovi entrati: Ciciretti crossa al centro, Falzerano appoggia in rete. Nel finale il classe 2004 islandese Mikaelsson segna due gol nel giro di un minuto: prima tap in a porta sguarnita, poi splendido pallonetto. Ma Fontana con una rovesciata deviata nel recupero evita i supplementari e regala la qualificazione all'Ascoli. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/xd6/glb/red 07-Ago-22 19:46