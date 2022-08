Calcio: incasso amichevole Roma-Shakhtar a club ucraino per rifugiati

Il ricavato servirà per fornire cibo, cure mediche e assistenza all'infanzia ROMA (ITALPRESS) – La Roma al fianco del popolo ucraino. L'intero ricavato della vendita dei biglietti dell'amichevole di stasera (ore 20:45) contro lo Shakhtar Donetsk sarà donato al club ucraino e in particolare al sostegno dello "Shelter Center Arena Lviv". Si tratta dello stadio di Leopoli, convertito in un rifugio di emergenza per centinaia di rifugiati dalla crisi in corso. "Il ricavato dell'amichevole servirà per fornire loro cibo, cure mediche, assistenza all'infanzia e molto altro a chi ne ha bisogno", si legge sul sito ufficiale della squadra giallorossa che stasera scenderà in campo con il logo dell'UNHCR stampato sulle maglie. Quattro delle maglie indossate durante la partita verranno poi autografate e messe all'asta, con tutti i proventi destinati a sostenere gli sforzi di soccorso umanitario da parte dell'Agenzia Onu per i Rifugiati. Non solo. Ventitré promettenti calciatori ucraini, tutti attualmente ospitati da L'Aquila Calcio, parteciperanno ad una speciale sessione di allenamento presso il centro sportivo di Trigoria prima di andare allo stadio per applaudire Dybala e compagni. Saranno presenti anche altri 60 bambini ucraini attualmente ospitati a Roma e ospiti speciali di una serata che inizierà alle 19:45 con la presentazione della squadra. "Altri 25 bambini ucraini accompagneranno i giocatori all'uscita dello spogliatoio, mentre 200 biglietti sono stati già distribuiti anche tra i rifugiati ucraini a Roma, grazie alla collaborazione dell'Ambasciata ucraina nella capitale italiana", spiega la società con una nota. – foto Image – (ITALPRESS). spf/pal/red 07-Ago-22 10:54