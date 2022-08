Calcio: Manchester Utd su Fabian Ruiz se salta De Jong ma Psg in pole

I francesi avrebbero offerto al giocatore del Napoli un quinquennale da 5 milioni a stagione LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il Manchester United non ha ancora rinunciato all'idea di convincere Frankie De Jong a lasciare il Barcellona per l'Old Trafford, dove ritroverebbe come allenatore Ten Hag, ma intanto valuta altre alternative. Una di queste, fanno sapere dall'Inghilterra, sarebbe Fabian Ruiz, 26enne centrocampista spagnolo che non sembra intenzionato a rinnovare il contratto col Napoli che scadrà a giugno. Una situazione che renderebbe il suo cartellino più abbordabile rispetto a quelli di Youri Tielemans e Ruben Neves, altri due centrocampisti in orbita United. Ma i Red Devils devono guardarsi dalla forte concorrenza del Paris Saint Germain: stando ai media francesi, Luis Campos avrebbe avviato i contatti col giocatore del Napoli già da diversi giorni mettendo sul piatto un quinquennale da 5 milioni di euro a stagione. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 07-Ago-22 15:58