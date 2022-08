Calcio: Mls. Los Angeles vince, Chiellini esulta “5^ vittoria di fila”

In gol anche Gareth Bale nel successo per 4-1 sul Real Salt Lake ROMA (ITALPRESS) – "Quinta vittoria consecutiva". Giorgio Chiellini festeggia così il netto successo ottenuto dai Los Angeles FC contro il Real Salt Lake. Al Rio Tinto Stadium gli ospiti vincono 4-1 grazie alla doppietta di Arango e ai gol segnati da Acosta e da Gareth Bale nel finale. Per i padroni di casa rete della bandiera firmata da Cordova. Per Chiellini 73 minuti in campo e un cartellino giallo rimediato per un fallo a centrocampo. Il Los Angeles FC sale così a quota 51 punti e consolida la prima posizione nella classifica della Western Conference di Mls con sei punti di vantaggio e una partita giocata in meno rispetto all'Austin. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pal/red 07-Ago-22 10:46