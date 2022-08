Calcio: Parma elimina Salernitana e va ai sedicesimi di Coppa Italia

Decidono le reti di Camara e Mihaila, i gialloblù nel prossimo turno sfideranno il Bari SALERNO (ITALPRESS) – Passa il Parma. La squadra di Pecchia batte 2-0 la Salernitana nei trentaduesimi di Coppa Italia e dà appuntamento al Bari. Dopo 5' subito prove di intesa Ribery-Botheim: assist del francese e tiro dell'ex Bodo, palla tra le braccia di Chichizola. Dopo tre minuti Lassana Coulibaly pericoloso: il centrocampista scappa sulla destra ma il suo tiro termina sull'esterno della rete. Alla mezz'ora nota stonata per Nicola che perde per infortunio Bohinen. Al 60' passa in vantaggio il Parma con Camara che appoggia in rete dopo la respinta di Sepe sul tiro di Bernabé. Al 73' gli ospiti raddoppiano: la firma è di Mihaila che batte il portiere granata dopo un rimpallo fortunato. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/red 07-Ago-22 23:12